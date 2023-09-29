Helikopterle gelen iPhone 15’leri halatla inen görevliler teslim etti. Şafak operasyonu gibi teslimat

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtımını yaptığı iPhone 15 serisi ülkemizde bugün satışa sunuldu.
Yeni ürünü almak isteyen vatandaşlar mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu.
İstanbul’da bir AVM’de satılacak iPhone 15 modelleri gece saatlerinde mağazaya helikopterle getirildi.
MAĞAZAYA HELİKOPTERLE GELDİ
Paylaşılan videoda AVM’nin çatısına iniş yapan helikopterden halatla mağazaya kadar inen görevlilerden birisinin elinde içinde iPhone 15‘lerin bulunduğu çelik bir kutu görülüyor.
Halatla başarıyla mağazaya kadar inmeyi başaran kişiler kuyrukta bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde ellerindeki çelik kutuyu mağazadaki görevlilere teslim ediyor.
iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları ise şöyle;