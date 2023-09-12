Apple yeni iPhone 15 serisini tanıtmak için etkinlik düzenliyor. iPhone 15 serisi merakla beklenirken en çok merak edilen konulardan biri iPhone 15’in Türkiye fiyatı. Peki, iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?

Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'leri tanıtmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin merakla beklediği telefon serisi bir etkinlik ile tanıtılacak.

iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor.

Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak.

İPHONE 15 NE KADAR KAÇ TL?

Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)

iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)

iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)

iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 85.000 TL)

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 108.000 TL)