iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?

Teknoloji devi Apple merakla beklenen yeni iPhone 15 modeli için bugün Apple internet sitesi üzerinden lansman düzenliyor. Buna göre yeni iPhone 15 modelinin Türkiye fiyatı belirlenecek. Peki, iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?

iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?

Apple yeni iPhone 15 serisini tanıtmak için etkinlik düzenliyor. iPhone 15 serisi merakla beklenirken en çok merak edilen konulardan biri iPhone 15’in Türkiye fiyatı. Peki, iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?

Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'leri tanıtmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin merakla beklediği telefon serisi bir etkinlik ile tanıtılacak.

iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor.

Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak.

İPHONE 15 NE KADAR KAÇ TL?

Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)

iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)

iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)

iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 85.000 TL)

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 108.000 TL)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Son Haberler
Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü Güncel
Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü
Apple sitesini satışa kapattı. Yeni zam yolda mı? Teknoloji - Otomotiv
Apple sitesini satışa kapattı. Yeni zam yolda mı?
Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü Güncel
Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama Magazin
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama
Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin Şifalı Bitkiler
Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin
Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor?