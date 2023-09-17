iPhone 15'in en pahalıya satıldığı ülkeler belli oldu. Türkiye pahalılıkta yine rekor kırdı. iPhone 15 almak için kaç gün çalışmak gerekiyor

Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıttı.

Türkiye, bu kez telefonun en pahalı olduğu ülke unvanını aldı. Yüzde 100’den fazla vergi ödeyen Türkiye’de cihazın fiyatı 3.457 dolar oldu. Türkiye'yi 2.876 dolar ile Brezilya, 2.404 dolar ile Hindistan takip ediyor.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın tanıttığı iPhone 15 serisinde yer alan iPhone 15 Pro Max'ın (1 TB) Türkiye'deki vergisiz fiyatı 43.013 TL.

iPhone 15 Pro Max'ın en pahalıya satıldığı ülkeler sıralamasında Brezilya 2.876 dolarla ikinci, 2.404 dolarla Hindistan üçüncü oldu.

iphone-worldwide.com'un verilerine göre, dördüncü 2.260 dolarla Danimarka, beşinci de 2.230 dolarla Norveç oldu.

iPhone 15 Pro Max, Meksika'da 2.225 dolara, İsveç'te 2.150 dolara satılıyor. İtalya ve Fransa'da 2.122 dolara satılan modelin fiyatı Almanya'da ise 2.080 dolar.

Türkiye’de ise 11.402 TL ile asgari ücretli bir kişinin, söz konusu modeli alabilmesi için 8.1 aylık maaşını vermesi gerekiyor. 7.500 TL'lik emekli maaşı alan bir vatandaşın ise 12.4 aylık maaşını telefona ayırması gerekiyor.

iPhone 15 pro max almak için, asgari ücret ile çalışmanız gereken gün sayısı:

İsviçre: 4 gün

ABD: 9 gün

Avusturalya: 6 gün

Kanada: 8 gün

Almanya: 10 gün

İngiltere: 10 gün

Fransa: 11 gün

Japonya: 12 gün

Çin: 24 gün

Türkiye: 150 gün