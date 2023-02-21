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Otomobiller artık iPhone telefonlarla açılacak

Sık sık ev ve araba anahtarını unutanlar için Apple yeni bir güncelleme yaptığını açıkladı. Apple, iPhone cihazlara yüklenilen 'Car Keys Tests' ile otomobillerin açılacağını belirtti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:18
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iPhone ile otomobil kapıları açılabilecek

Otomobiller artık iPhone telefonlarla açılacak
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Apple, otomobil anahtarı uygulamasının çalışmalarını genişletmek adına test yapmaya başladı. Apple yeni bir güncellemeyle ‘Car Keys Tests’ uygulamasını App Store üzerinde kullanıma sunulacağını belirtti.

IPHONE İLE ARABA KAPISI AÇMA

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; yeni Car Key Tests uygulaması yakın zamadan App Store’a eklenmiş olacak. Uygulama şu anda Apple’ın geliştirici hesabı altında dağıtılıyor, ancak şu anda liste dışı olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu da kullanıcıların uygulamaya App Store araması veya Apple’ın hesap sayfası aracılığıyla ulaşamayacağı anlamına geliyor.

Uygulamaya şu anda yalnızca doğrudan bir bağlantı aracılığıyla erişilebiliyor. Uygulama, otomobil üreticilerinin Apple’ın Araba Anahtarı özelliğiyle entegrasyonu test etmesi için sunulmaya başlandı. Apple, uygulamanın otomobil şirketlerinina anahtar uygulamasının Made-For-iPhone sertifikasyon sürecinde gereklilikleri “test etmelerine ve doğrulamalarına” olanak tanınması için sunulduğunu belirtiyor.

Apple, Car Key uygulaması ile kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunma hedefinde. NFC yardımı ile çalışan uygulama aracın kilidinin açmanın yanı sıra motoru çalıştırmak ve anahtarı başka kişilerle paylaşmak için de kullanılabiliyor. Böylece otomobilin sahibinin yakınları da anahtara gerek duymadan kullanabiliyor.

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