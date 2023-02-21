Apple'ın katlanabilir telefonu için iddialar artıyor: Katlanabilir telefon ağır olacak

Google, ilk katlanabilir telefonunu bu yıl piyasaya süreceğini ifade etmişti. Piyasaya sürülmeden önce de Google Pixel Fold ile ilgili ortaya çıkan görseller, bazı teknik özelliklerini de ortaya çıkardı. Google’ın yeni akıllı telefonunun ağırlığı konusunda da bazı iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Raporlara göre Pixel Fold akıllı telefon, rakibi olarak görülen Samsung Galaxy Z Fold 4 cihazından daha ağır olacak. Bir ölçüde bağlantılı gibi duran bir diğer bilgi de Pixel Fold’un Z Fold 4’ten daha büyük bir bataryaya sahip olacağı yönünde olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Google katlanabilir telefon içindeki pilin ne kadar büyük olacağı hakkında bir bilgi yer almıyor. Ancak iddialara göre pil boyutu 5.000 mAh’a yakın olacak. Z Fold 4’ün 4.400 mAh ve Oppo Find N2’nin 4.520 mAh olduğuna kıyasla Pixel Fold’un 4.700 mAh olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Galaxy Z Fold 4’ün ağırlığı 263 gram, Microsoft Surface Duo’nun ağırlığı 250 gram ve Oppo Find N2’nin ağırlığı ise 237 gram olarak yer alıyor. Pixel Fold ile ilgili gelen bir başka bilgi ise küçük bir tablete benzeyecek olması. Ayrıca Find N2 gibi Pixel Fold’un katlanmamış ekranı da Z Fold 4’ünkü gibi dikey değil yatay olacak.