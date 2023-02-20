Apple’dan kötü haber. Ücretsiz yüklenemeyecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple, developer programına kaydolmayan iPhone'lar için ücretsiz geliştirici profili yüklemeyi imkansız hale getirecek adımı attı.

Apple, iOS 16.4 beta sürümü ile Yazılım Güncelleme bölümüne Beta Güncellemeleri ekledi. Kullanıcı, Apple geliştirici programına kaydolurken kullandığı Apple ID ile iPhone'da giriş yaptıysa bu menü çıkıyor. Apple, gelecek iOS sürümlerinde geliştirici betalarını almanın tek yolunun bu olacağını, profillerin artık çalışmayacağını söylüyor.

Apple, gelecek iOS sürümlerinde geliştirici betalarını almanın tek yolunun bu olacağını, profillerin artık çalışmayacağını söylüyor.

Bu, Apple developer programına kaydolmayan kullanıcıların iOS 17 geliştirici betası çıktığında ücretsiz olarak yükleyemeyeceği anlamına geliyor.