Birinin bizi AirTag ile takip ettiğini anlarsak ne yapmalıyız

AirTag’e sahip kişinin, ürünü Kayıp Modu’na alıp mesaj bırakmadığı sürece direkt olarak sahibini bulmak zordur. Bu nedenle AirTag’ın kimden geldiğini anlamak yerine onu devre dışı bırakmak daha uygundur.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; AirTag’i bulmak için öncelikle herhangi bir ses çıkarıp çıkarmamasını takip etmek için şu adımlar uygulanmalı:

iPhone ekranına gelen uyarıya dokunulur

Ekranda yer alan Sürdür butonuna tıklanılır

Arkasından Ses Çal’a dokunulur

AirTag’den çıkan ses sayesinde nesne daha kolay bulunur

AirTag’ı bulunduktan sonra ise ürünle ilgili bilgi almak için aşağıdaki adımları izlenebilir:

AirTag bulduktan sonra beyaz tarafını iPhone modeline yaklaştırarak bildirim gelene kadar beklenilir.

iPhone ana ekranına bildirim düştükten sonra tıklanılır.

Bu kısımda AirTag ile ilgili bilgilerin olacağı web site açılacak. Açılacak sitede AirTag sahibinin telefon numarası gibi bilgiler yer alacak. Buradaki bilgiler sayesinde AirTag’ın kime ait olduğunu anlamak mümkündür.