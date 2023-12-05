iPhone üretimi durduruldu. Apple fabrika kapattı

Tayvanlı Foxconn ve Pegatron, Hindistan'ın güneyindeki Chennai yakınlarındaki fabrikalarında şiddetli yağışlar nedeniyle Apple iPhone üretimini durdurduğu ortaya çıktı.

Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de yaşanan şiddetli yağmur, önümüzdeki 24 saat içinde etkili olması beklenen bir kasırgaya hazırlık olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu durumda en az iki kişi hayatını kaybetti ve ülkenin önemli havaalanlarından birinin pistin sular altında kaldığı aktarıldı.

Kaynaklar, Chennai'deki iPhone fabrikasında yaklaşık 35.000 kişiyi istihdam eden Foxconn'un Salı günü üretime devam edip etmeme konusunda henüz bir karar almadığını belirtti. Foxconn, Hindistan'ın güneyindeki üretim tesislerine yatırım yaparak varlığını hızla genişledi.

APPLE AÇIKLAMA YAPMADI

Apple, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayı reddederken, Foxconn ve Pegatron ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Pegatron, son aylarda ikinci kez fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Eylül ayında çıkan bir yangının ardından iPhone montajını geçici olarak durdurmak zorunda kalan şirket, şimdi de şiddetli yağışlar nedeniyle üretime ara verdi.