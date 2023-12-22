iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple yeni eylem düğmesiyle geliyor

NTV’nin haberine göre, 2024 yılında çıkış yapması beklenen iPhone 16 modellerinin bazı görüntüleri ve donanımsal bilgileri sızdırıldı.

iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planladığı öne sürüldü.

YENİ EYLEM DÜĞMESİ GELİYOR

iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu ileri sürüldü.

Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

KAMERAYA YENİ DÜZEN

Sızan görüntülerde dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16’nın arka kamerasında değişiklik yapıldığı görüldü.

YENİ İŞLEMCİ GELEBİLİR

Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipiyle çıkış yaparak kullanıcılarla buluşmuştu.



Şirketin iPhone 16 modeliyle birlikte A18 ve A18 Pro işlemcisine geçiş yapması bekleniyor.