iPhone kullanıcılarının yaptığı 4 büyük hata: Bunları yapmaktan vazgeçin

iPhone kullanıcıları bazı hatalar yapmaya devam ederken en çok yapılan 4 hata derlendi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre bu hatalar zamanla hem telefonunuzun hem de donanım bileşenlerinin ömrünü kısaltabiliyor.

1- “BUL” ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETMEMEK

“Bul” özelliği telefonun güvende olması açısından kullanılır.

“Bul” özelliği sayesinde cihazın kaybolması veya çalınması durumlarında iCloud hesabına herhangi bir cihazdan giriş yaparak telefonun şarjı varsa ve şebekeye bağlıysa anlık konumunu yoksa da en son bağlı olduğu konumu görebilmek mümkün.

2- OPTİMİZE EDİLMİŞ/İYİLEŞTİRİLMİŞ PİL ŞARJI ÖZELLİĞİNİ KULLANMAMAK

Batarya ömürleri onları kullanmanın yanında şarj etme aralıkların düzensiz olmasıyla da biter. Bu sebeple iPhone telefonlarda “iyileştirilmiş pil şarjı” özelliği açık tutulmalı. Yapay zeka öğrenimi sayesinde telefonun ne zaman sık kullanıldığı ve ne zaman kullanılmadığını ölçer.

Daha sonra şarj etme aralıklarını ve düzenini bu ölçümdeki sonuçlara göre ayarlayarak pilin şarj esnasında aşırı ısınması gibi sorunların önüne geçer. Bu sayede cihazınızın pil ömrü uzar.

3- ORİJİNAL OLMAYAN, LİSANSIZ AKSESUARLAR KULLANMAK

Birçok ürünün birebir replikaları üretiliyor ve bu ürünler aslında cihazlara zarar veriyor. Bu sebeple orijinal olmayan ürünleri kullanmamaya özen gösterilmelidir. Her zaman orijinal Apple ürünlerini tercih etmek gerekir.

4- DÜZENLİ YEDEKLEME ALMAMAK

iPhone’un kendi bulut uygulaması olan ve her an istenilen cihazdan bağlanarak verilerin alınabileceği iCloud’a kaydetmek gerekir.

Bu sayede herhangi bir olumsuz durumda cihazdaki veriler kaybedilmeyecektir.