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iPhone SE4 ne zaman çıkacak? Uygun fiyatlı iPhone SE4’ün özellikleri neler?

Apple iPhone 15 çıkacağı söylentilerinin gölgesinde bu yılın sonlarına doğru iPhone SE4 modelinin çıkabileceği iddia edildi. Yüksek iPhone telefonlarına alternatif olacak yeni iPhone SE4 modelinin uygun fiyatlı bir iPhone olacağı söyleniyor. Peki, iPhone SE4 ne zaman çıkacak? Uygun fiyatlı iPhone SE4’ün özellikleri neler?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:54
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iPhone SE4 ne zaman çıkacak? Uygun fiyatlı iPhone SE4’ün özellikleri neler?

iPhone SE4 ne zaman çıkacak? Uygun fiyatlı iPhone SE4’ün özellikleri neler?
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Apple’ın bu yılın sonuna doğru yeni bir iPhone SE4 modelinin çıkarabileceği iddia edildi. iPhone’ün Eylül ayında satışa sunulmasının ardından gözler iPhone 15 serisine odaklanmışken onun yerine uygun fiyatlı iPhone SE4 modelinin çıkacağı konuşuluyor. Peki, iPhone SE4 ne zaman çıkacak? Uygun fiyatlı iPhone SE4’ün özellikleri neler?

Apple 2023 yılının sonlarına doğru ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde iPhone SE4 modelinin tanıtılmasını bekliyor. Peki, Uygun fiyatlı iPhone SE4’ün özellikleri neler?

İPHONE SE4’ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Şimdiye kadar yeni SE modeliyle ilgili bir dizi bilgi sızdırılmıştı. Bazı kesimler yeni iPhone SE modelinin klasik iPhone 8 hatlarına sahip olacağını iddia ediyor. Bazı kesimler ise bu iddiaların aksine yeni iPhone SE modelinin XR tarzında bir tasarımla geleceğini söylüyor.

Geçtiğimiz gün iPhone SE modeliyle ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre Apple yeni SE modelinde çift ana kamera modülü kullanacak.

Hali hazırda satışa sunulan son iPhone modellerinde en az 2 kamera yer alıyor. Pro segmentindeki modellerde ise LIDAR sensörüne 3’lü bir kamera modülü eşlik ediyor.

Eğer gerçekten de SE çift ana kamera ile gelirse piyasadaki dengeleri değiştirebilir.

Çift kameralı ve XR düzenindeki bir SE modelinin iPhone 11 ve iPhone 12’ye rakip olacaktır.

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