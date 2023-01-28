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App Store fiyatlarına zam yolda

Apple App Store fiyatlarına zam geliyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:55
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Apple App Store fiyatlarına zam yapıyor

App Store fiyatlarına zam yolda
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Apple App Store fiyatlarına zam geleceği öğrenildi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple App Store fiyatlarına zam geliyor. 13 Şubat’tan itibaren birçok ülkede yeni App Store fiyatları uygulanacak.

İngiltere, Kolombiya, Mısır, Macaristan, Norveç, Nijerya, Güney Afrika’da uygulamaların ve uygulama içi satın alma ücretleri artacak.

Yalnızca Özbekistan’da katma değer vergisinde %3 indirim nedeniyle fiyatlar düşecek. Türkiye ve birkaç ülkede (İrlanda, Lüksemburg, Singapur, Zimbabwe) fiyatlar değişmedi.

29 CENT İLE 10.000 DO0LAR ARASINDA DEĞİŞECEK

Apple, Aralık ayında App Store uygulamaları için 700 yeni fiyat noktası sağlamayı planladığını duyurdu. Bu da App Store fiyatlandırmasında daha fazla varyasyona izin verdi. Uygulama fiyatları 29 cent ile 10.000 dolar arasında değişecek. Bu fiyatlandırma, 2023 baharında tüm uygulamalarda uygulanacak.

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