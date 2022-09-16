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Instagram hikayelerde ses sorunu. Kullanıcılar tepki gösterdi

iPhone kullanıcıları Instagram'da sıklıkla kullanılan Hikayeler bölümünde ses sorunu yaşıyordu. Bazı kullanıcılar seslerini uygulama yöneticilerine Twitter'daki tepkileriyle gösterdi. Uygulama iOS cihazlarda güncellendi ve mevcut ses sorunu giderildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:24
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iPhone telefonlarda Instagram hikayeleri izlenirken ses sorunu yaşandı

Instagram hikayelerde ses sorunu. Kullanıcılar tepki gösterdi
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Instagram’da, son bir haftadır Hikayeler’de ses sorunu yaşanmaktaydı. Bazı kullanıcılar, Hikayeler’in sesini kapatmalarına rağmen her yeni Hikaye görüntülemede sesin yeniden çalmasından şikayet ediyordu. Bahsi edilen sorun özellikle iOS cihazlarda meydana geliyordu.

iPhone sessiz moddayken Hikayeler’in sesi otomatik olarak kapanıyordu. Ancak son zamanlarda iPhone ayarından bağımsız olarak tüm Hikayeler için iPhone telefonlarda ses çıkmaya başladı. Birçok Instagram kullanıcısı duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Uygulama yöneticileri konuyla ilgili açıklama yapmazken Instagram’da Hikayeler’in ses özelliğini tam anlamıyla kapatmak şu an için mümkün değil. Uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemek, oturumu kapatıp açmak ya da telefonu yeniden başlatmak gibi çözümler, sorunu yalnızca geçici olarak düzeltmektedir. Bu sorun özellikle iPhone kullanıcılarının Hikayeler’i görüntülemesinde düşüş yaşanmasına sebep oldu.

Twitter’da kullanıcıların tepki göstermesinden sonra Instagram uygulamasının yöneticileri iOS uygulamasını güncelledi. Güncellemeyle birlikte iPhone sessiz moddayken bir hikaye açtığınız zaman hikayenin sesi kapatılacak. Bu durum belirsizliğini koruyan tek şey, bunun bir hata mı yoksa özellik mi olduğu olduğu şu an için bilinmiyor. iOS’un son Instagram sürümü App Store’dan indirilebilir.

Instagram Reels’leri varsayılan olarak ses çalmaktadır. Bazı kişiler şirketin bu sorunu, Reels ve Hikayeler’i daha tutarlı hale getirmek için gerçekleştirmiş olduğunu iddia etti. İki özellik arasındaki fark, Reels’in bir video olması olmaktadır.

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