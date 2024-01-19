iPhone'larda güvenlik açığı tespit edildi

Kaynak: Haber Merkezi
iPhone'larda güvenlik açığı tespit edildi
Akıllı telefon dünyasının en çok tercih edilen modellerinden olan Apple'da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

Trail of Bits tarafından ortaya çıkarılan önemli bir güvenlik açığı kullanıcıları endişelendirdi.

LeftoverLocals olarak nitelendirilen güvenlik açığı, ilk olarak iPhone ve Macbook’larda ortaya çıktı. Güvenlik açığı ilk olarak AMD ve Qualcomm işlemcilerini etkiledi.

ShiftDelete.net'te paylaşılan rapora göre LeftoverLocals, SoC yerine grafik birimini kullanan yapay zeka verilerini depolayan GPU belleğiyle ilgili bir güvenlik açığı olarak açıklandı. Bilgisayar korsanlarının kişisel bilgileri almasına karşı oldukça savunmasız kaldığı ifade edildi.

APPLE GÜVENLİK AÇIĞINI GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Apple'ın söz konusu güvenlik açığından haberdar olduğu bildirildi.

Apple, bu güvenlik açığından sonra 3 ve A17 Bionic işlemcili cihazlar için bir güncelleme yayınladı.

iPhone 12 Pro, iPad’ler ve M2 MacBook Air cihazlarının hala savunmasız olduğu aktarıldı.

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