Şimdinin kadınları ‘ip’le güzelleşiyor

Farklı sebeplere bağlı olarak yüz ve vücutta oluşan deformasyonlar ve şekil bozuklukları bireylerde estetik kaygısı oluşturuyor.

Bazen meydana gelen şekil bozuklukları ve deformasyonlar sebebiyle psikolojik sorunlar da yaşanabiliyor. Kişilerin direkt olarak bu tür sorunlarına yönelik olarak yaptırdıkları estetik girişimlerin dışında, daha güzel bir cilt ve vücut yapısına sahip olmak adına yaptırdıkları estetik uygulamalar da hayata değişiklik katıyor.

Bunlardan biri iple kaş asma, diğeri ise iple badem göz oluşturma.

Kaş kaldırma operasyonları genellikle yaşlanma sonucu cildin elastikiyetini kaybetmesi ve yüz görünümünde değişimler oluşması nedeniyle tercih ediliyor. Yüzde simetrik bir görünüm sağlanması ve estetik kazanımlar elde etmek adına kaş kaldırma ihtiyacı duyulabiliyor.



KAŞ ASMA NASIL YAPILIYOR



İple kaş asma yöntemi, lokal anesteziyle gerçekleşiyor. Kaş asma, saç çizgisi ön sınırından küçük bir delik açılması ve bu delikten geçirilen bir dikiş yardımıyla kaşın istenilen pozisyona getirilerek asılması.

Uygulamanın kalıcı olmaması ve kaşların bir süre sonra eski konumuna dönüyor olması bir dezavantaj. Kişinin yüz yapısına ve yüz mimiklerini kullanma sıklığına bağlı olarak 6 ay ile 2 yıllık sürelerde tekrarlanması gerekebiliyor.

İPLE BADEM GÖZ NASIL YAPILIR?

Gözün iç ve dış yan köşelerinin daha dışarı ve yukarı çekilmesiyle gözün yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor. Bu yönteme Kantus adı veriliyor.

Gözün iç, dış ve yan köşelerinin aşağıya doğru olması halinde kişilerin yorgun ve düşük enerjili görünmesinin önüne geçiliyor. İple badem oluşturulması, dokulara herhangi bir zarar vermiyor. İplerle doğru noktalardan giriş yapılarak ve özel teknikler kullanılarak badem göz ve kaş kaldırma işlemleri, risk almadan yapılabilirken, kalıcılığı 1-2 yıl sürüyor.

Uygulamada özellikle eriyebilen ipler kullanılıyor.