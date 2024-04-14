Irak hava sahasını açtı

Kaynak: AA
Irak hava sahasını açtı
İran’ın İsrail’e başlattığı hava saldırısı sonrası hava sahasını uçuşa kapatan Irak, hava sahasını tekrar uçuşu açtığını açıkladı.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ta sivil havacılığın güvenliğini ve emniyetini etkileyen tüm risklerin aşılmasının ardından hava sahası, gelen, giden ve geçen tüm uçaklara yeniden açıldı” ifadeleri kullanıldı.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu da Ürdün'ün hava sahasının yerel saatle 08:15'te (5:15 GMT) hava trafiğine yeniden açılacağını duyurdu.

TÜM UÇUŞLARA YENİDEN AÇILDI
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle kapatılan hava sahasının gelen, giden ve transit geçen tüm uçaklara yeniden açıldığı belirtildi.

İsrail de İHA saldırıları nedeniyle 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine yeniden açıldığını duyurmuştu.

İlgili Haberler
İran'ın İsrail saldırısı en çok onun işine yaradı. Biden Trump'ı yalancı çıkarttı
İsrail Ordusundan açıklama. 'Saldırıların yüzde 99'u engellendi'
'Saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum' Biden’dan İsrail’e destek açıklaması
Biden Netanyahu'ya “Fazla zorlama” dedi. ABD'den İsrail’e ‘Tam destek’ açıklaması gelirken Beyaz Saray’dan farklı bilgiler sızdı
Ermeni iddiaları karşısında pasifizim yerine aktivizm. Defansif oyun yerine ofansif oyun. Şevket Bülend Yahnici yazdı
Son Haberler
Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı Spor
Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Yaşam
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın Keşfet
Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın
TSYD 61 yaşında Spor
TSYD 61 yaşında
Uludağ’da yangın Gündem
Uludağ’da yangın
Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu Gündem
Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu
Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza kesildi Gündem
Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza kesildi