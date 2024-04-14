'Saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum' Biden’dan İsrail’e destek açıklaması

Kaynak: Tele1
'Saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum' Biden’dan İsrail’e destek açıklaması
İran’ın İsrail’e insansız haber araçları (İHA) ve füzelerle saldırı başlatmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve İsrail’e destek açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, “İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak’taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail’deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

f9d4d86addd127342dd257d72bc0d23e20190622150103.jpgİsrail’in kendini savunmasına yardım edebilmek için ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığını vurgulayan Biden, “Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail’e yardımcı olduk.” İfadelerini kullandı.

Netanyahu ile görüşmesine dikkat çeken Biden, “ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını” ifade etti.

G-7 LİDERLERİ TOPLANIYOR

Biden, İran’a verilecek ortak diplomatik tepkinin konuşulması amacıyla Pazar günü G-7 liderlerinin toplanacağını belirtti. İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle sürecin değerlendirileceğini vurgulayan Biden, Amerikan askerilerine yönelik bir saldırı yaşanmasa da uyanık ve dikkatli olacaklarını söyledi.

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ABD BASININDAKİ İDDİALAR

Biden’ın yaptığı açıklamanın ardından, Amerikan medya kuruluşu CNN ve Axios haber sitelerinde yer alan iddialar dikkatleri çekti. CNN’de ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, ‘İsrail’in İran’a yönelik karşı saldırısına ABD’nin destek vermeyeceğini’ söylediği ileri sürülürken, Axios haber sitesine açıklama yapan ve ismi aktarılmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de İran’ı hedef alacak bir İsrail ‘karşı saldırısını’ ABD’nin desteklemediğini ifade etti.

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