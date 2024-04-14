İsrail Ordusundan açıklama. 'Saldırıların yüzde 99'u engellendi'

İsrail’in, Suriye’de İran Başkonsolosluk binasına saldırısı sonrasında İran dün gece yüzlerce İHA ve füze ile, kendi topraklarından İsrail’e doğrudan bir saldırı düzenledi. Birçok ülke hava sahasını kapatırken ABD tarafından yapılan açıklamada İsrail’e karşı tam bir destek verileceği belirtildi.

Gece yarılarına kadar yapılan saldırısı sonrasında İran BMGK temsilcisi yaptığı açıklamada İsrail’e yönelik saldırının şu anlık son bulduğunu, İsrail’in hatalarına devam etmesi halinde daha büyük bir saldırı yapılacağını kaydetti.

Saldırıların ardından İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsünden, İran saldırılarının bilançosunu açıkladı. IDF Sözcüsü Adraee, İran’ın dün gece İsrail’in askeri tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin detayları paylaştı. Adraee, saldırıların yüzde 99’unun engellendiğini belirterek, “İsrail topraklarına yönelik tehditlerin yüzde 99'unu önledik. Bu çok önemli bir stratejik başarıdır. Dün İran İsrail'e karşı bir saldırı başlattı ve saldırıda balistik füzeler, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi çeşitli türlerde 300'den fazla tehdit kullanıldı.

İran tehdidi, IDF'nin hava ve teknolojik üstünlüğü ve tehditlerin ezici çoğunluğunu engelleyebilen güçlü bir savaş koalisyonunun katılımıyla karşılaştı. İsrail topraklarına yönelik tehditlerin yüzde 99'unu önledik” dedi.

“120 BALİSTİK FUZE KULLANILDI”

Adraee’nin yaptığı açıklamada, İran tarafından yapılan saldırıda yaklaşık 170 İHA’nın yanı sıra 30 seyir füzesi ve 120 balistik füzenin de kullanıldığını belirterek, “İran tarafından fırlatılan yaklaşık 170 insansız hava aracından tek bir tanesi bile İsrail Devleti'ne topraklarına girememiş, hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile bizim ve müttefiklerimizin hava savunma sistemleri düzinelercesini engellemiştir.

İran tarafından fırlatılan 30'dan fazla seyir füzesinden hiçbiri İsrail topraklarına girmemiştir. Savaş uçaklarımız 25 füzeyi ülke sınırları dışında durdurmuştur. 120'den fazla balistik füzenin çok küçük bir kısmı İsrail sınırından içeri girmiş, geri kalanı ise engellenmiştir.

Bu az sayıdaki füze Nevatim bir hava kuvvetleri üssüne düşmüş ve altyapıda küçük çaplı hasara yol açmıştır” ifadelerini kullandı.