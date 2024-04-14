Biden Netanyahu'ya “Fazla zorlama” dedi. ABD'den İsrail’e ‘Tam destek’ açıklaması gelirken Beyaz Saray’dan farklı bilgiler sızdı

İsrail ile İran arasında tırmanan gerginlikte beklenen oldu. İran, İsrail’e drone ve füzelerle saldırdı. İsrail, saldırıyı, ABD’nin desteği ile püskürttü. Saldırı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini topladı. Toplantıdan bir savaş kararı çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

İRAN’DAN “MESELE SONUÇLANMIŞTIR” AÇIKLAMASI GELDİ

İran’ın Birleşmiş Milletler Misyonu’ndan saldırı sonrası açıklama geldi. Açıklamada meselenin sonuçlandığı belirtilerek İsrail’e uyarı yapıldı. Açıklamada “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran’ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı” ifadeleri yer aldı.

ABD’DEN İSRAİL’E TAM DESTEK

ABD’den yapılan açıklamada ise İsrail’e tam destek geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı yazılı açıklamada "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir" dedi.

BEYAZ SARAY’DAN FARKLI BİLGİLER SIZDI

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında saldırı sonrası telefon görüşmesi gerçekleşti. Biden tarafından yapılan açıklamada İran’ın saldırısının en ağır şekilde kınandığı belirtildi. Biden, bölgede konuşlu ABD kuvvetlerinin İsrail'in neredeyse tüm dron ve füzeleri düşürmesine yardımcı olduğunu belirtirken İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

ABD kuvvetleri veya tesislerine bir saldırı yapılmadığını vurgulayan Biden, "yine de tüm tehditlere karşı gözlerinin açık olduğunu" belirtti.

Yapılan resmi açıklamada İsrail’e ‘tam destek’ vurgusu yapılsa da Beyaz Saray’dan farklı bilgiler de sızdı.

“FAZLA ZORLAMA” DEDİ

Axios'a konuşan bir Beyaz Saray kaynağına göre Biden, Netanyahu'ya "Bir zafer elde ettin. Fazlasını zorlama" dedi.

Yetkilinin aktardığına göre Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İran'a karşı yapılacak hiçbir saldırıya katılmayacağını ve destek vermeyeceğini söyledi. Netanyahu'nun buna "Anlıyorum" diye yanıt verdiği ifade edildi.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkilinin aktardığına göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'tan bir karşı saldırı yapma kararı alırlarsa kendilerine haber vermelerini istedi.

Habere göre ABD yetkilileri, İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği bir karşılığın çok ağır sonuçları olacak bir bölgesel savaşı tetiklemesinden korkuyor.