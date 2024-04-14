İran'ın İsrail saldırısı en çok onun işine yaradı. Biden Trump'ı yalancı çıkarttı

İran, tarihinde ilk defa vekil savaşçı kullanmadan gerçekleştirdiği hava saldırısında 200 yakın SİHA, balistik ve seyir füzesi kullandı. Bu sabah saatlerinde İran hükümetinden yapılan açıklamada misillemenin başarıyla sonlandırıldığı ve saldırının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51 maddesine göre gerçekleştirildiğini yani meşru bir zemine oturduğunun altı çizildi.

Uzunca bir zamandır İran - İsrail gerilimi hakkında dikkat çekici tespitlerini takipçileriyle paylaşan usta gazeteci Ardan Zentürk az önce şahsi Youtube hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda savaşın göz ardı edilen bir tarafını mercek altına aldı.

Vidonun başında takipçilerine seslenerek analizlerini paylaşmak için belli bir süre beklediğini belirten Zentürk, olayların hemen ardından büyük büyük yorumlarda bulunan gazetecilere ders niteliğinde olan "Sıcağı sıcağına birçok belirsizliği de size aktarmış olabilirdim” açıklamasında bulundu.

"BİDEN, İÇ SİYASETE MESAJ GÖNDERDİ"

Zentürk, İran’ın gerçekleştirdiği saldırıda savunma sisteminin esas olarak ABD ve İngiltere hattında şekillendiğini, Fransa ve Ürdün’ün de savunmaya aktif katkıda bulunduğunu belirttikten sonra “Özellikle Ürdün'ün hava sahasını kapatması ve kendi hava sahasından İsrail'e doğru gitmekte olan tüm İran savaş araçlarını düşürmesi dikkat çekiciydi” tespitinde bulundu. Açıklamasına “Bir Arap devleti İsrail'in savunmasında aktif görev yapmış oldu” diye devam eden Zentürk, bu durumun İran'da tepkiyle karşılandığını da sözlerine ekledi.

Usta gazeteci, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware tatilini yarıda keserek Beyaz Saray'daki Harekat Odası’nda ekibiyle olayları canlı olarak takip etmesini ise "İç kamuoyuna ve özellikle Cumhuriyetçilerin 'Caydırıcılığını Kaybetmiş Amerika' sloganlarıyla geliştirdikleri yeni kampanyaya karşı bir cevap" olarak yorumladı.

"ABD, İSRAİL'İN TEPKİLERİNİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

5 Kasım'da gerçekleşecek Amerikan Başkanlık Seçimleri özelinde İsrail - İran savaşının önemli bir kriter olacağına vurgu yapan Zentürk sözlerine “Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump, İran'ın İsrail'e bu tür bir saldırıda bulunmasının 'Amerikan caydırıcılığının sonu' anlamına geldiğini ifade ediyor. Oysa Joe Biden, Netanyahu ile yaptığı konuşmada önemli bir mesaj verdi. Gördük ki Amerikan yönetimi esasında Ukrayna Savaşı'nda kritik bir dönem devam ederken Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş istemiyor ve özellikle de İsrail'in tepkilerini bastırmaya çalışıyor” diye devam etti.

"BİDEN'DEN NETENYAHU'YA: BENİM BAŞIMI BELAYA SOKMA"

Biden’ın saldırıların sona ermesinden sonra yaptığı “İsrail, bu saldırıda savunma kapasitesinin gücünü bütün düşmanlarına gösterdi. Artık hepsi İsrail savunmasının gücünü ve kırılamayacağını gayet iyi biliyorlar. Ben ve batılı liderler, İran'a diplomatik tepkiyi belirleyeceğiz. Şu anda İran'a karşı herhangi bir askeri müdahale masamızın üzerinde yok” açıklamasıyla Netanyahu'ya karşı “Tek taraflı kararlarla benim başımı belaya sokma. Ben askeri bir tepki vermeyeceğim ve bu işin artık atlatılmış olmasını istiyorum” mesajı olduğunu da bildirdi.

"İSRAİLLİLER STRATEJİK KARAR ALAMIYORLAR"

Saldırı esnasında ABD hükümetinden yapılan “F35'ler İran'ı bombalamayacak” açıklamasının altında yatan gerçeğe de değinen Zentürk, İran saldırısının başlamasından az bir süre önce New York Times, ABC, CBS gibi önemli haber merkezlerine ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Adı saklanan yetkilinin "Muhtemel bir İran saldırısında İsrail'in tek taraflı kararla karşı saldırı gerçekleştirmesinden endişe ediyoruz. İsrailliler stratejik karar alamıyorlar. Alsalar bile kötü kararlar alıyorlar. Bunu kontrol edeceğiz” demecinden kısa bir süre sonra İsrail makamlarından yapılan "Müttefiklerle görüşmeden, onlarla istişare edip anlaşmaya varmadan, tek taraflı askeri bir tepki gündemimizde yoktur” açıklamasını takipçileriyle paylaşan Zentürk bu durumun "Amerikan caydırıcılığının bitmediğinin göstergesi" olarak yorumladı.