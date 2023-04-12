12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki dolar makası açılıyor. Kapalıçarşı aldı başını gidiyor

Bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki dolar makası açılıyor. Kapalıçarşı aldı başını gidiyor

Dolar kurunda neler oluyor neler. Kapalı Çarşı ile bankalar arasındaki dolar kurunda makas uçtu gitti. 40-50 kuruşa varan farklar görülüyor. Bu durum da döviz bürolarına "baskı mı var" sorusunu gündeme getiriyor. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Kur piyasasında kusursuz fırtınanın geldiğini nasıl anlarsınız" diye sordu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:26
Takip Et

Kapalı Çarşı ile Bankalar arasındaki dolar kuru makası açılıyor

Bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki dolar makası açılıyor. Kapalıçarşı aldı başını gidiyor
+
Aa
-

Kapalı Çarşı ve bankalar arasındaki makas açılıyor. Kur Korumalı Mevduatta tavan faizin kaldırılması bankaların mevduat faizlerini uçurmasına neden oldu. Bu durum dolar kurunu da etkiledi. Bugün dolar 19,30 civarında ama Kapalı Çarşı'da durum farklı. Bankalar ile Kapalı çarşı arasında ikili bir kur oluştu. 40-50 kuruşluk farklar görülüyor. Politika faizi yüzde 8,5 olması mevduat faizinde son yılların zirvesini görüyor. Hal böyle olunca dolar kurunda da farklılılar oluşuyor. Bunun yanında döviz bürolarına yüksek fiyattan dolar satın baskısı mı var soruları da gündeme geliyor. Dolara talebin düşürülmesi için. Bir TCMB'nin bankalara, “döviz fazlası olanlara doları daha yüksek kurdan satın” talimatı gönderdiği iddialar arasında 

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale süreci eleştirdiği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fırtına geldiğini öne sürdü. Ümit Özlale'nin paylaşımı şöyle 

"Kur piyasasında kusursuz fırtınanın geldiğini nasıl anlarsınız? Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marja bakarak! Geçen hafta %1’lerde olan marj şimdi %2.5-3’lere doğru gidiyor. Neden peki? Mucize diye sunulan KKM’nin Mayıs’ta geri dönüşü kabaca 30 milyar USD! Parasını alıp çıkacak olanların %40 civarında olduğunu varsayarsak Mayıs ayında 10-12 milyar USD gibi bir kaynak ihtiyacı olacak. Bu kaynağı TCMB’nin sağlamayacağını biliyoruz zira bir süredir piyasaya döviz vermediği gibi spot piyasadan döviz toplanmasını engellemek için TL likiditeyi de sıkıştırıyor. Piyasayı elindeki bonoları satıp kendi likidite ihtiyacını karşılamaya zorluyor. Kapalıçarşı’da kalan tüm fazla dövizi TCMB’nin topladığını da biliyoruz. Orada da ciddi bir açık oluşmuş durumda. Hatta Kapalıçarşı’da oluşan fiyat değişimi yüzünden bazı bankalar oraya işlemi kapatmış durumda. Hal böyle olunca da spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marj da büyüyor. Bu hayra alamet değil. Ekonomi yönetimindeki cehaletin sonucu eşi benzeri görülmemiş bir krizle sonuçlanabilir.

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
3
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
4
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
7
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.