Bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki dolar makası açılıyor. Kapalıçarşı aldı başını gidiyor

Kapalı Çarşı ve bankalar arasındaki makas açılıyor. Kur Korumalı Mevduatta tavan faizin kaldırılması bankaların mevduat faizlerini uçurmasına neden oldu. Bu durum dolar kurunu da etkiledi. Bugün dolar 19,30 civarında ama Kapalı Çarşı'da durum farklı. Bankalar ile Kapalı çarşı arasında ikili bir kur oluştu. 40-50 kuruşluk farklar görülüyor. Politika faizi yüzde 8,5 olması mevduat faizinde son yılların zirvesini görüyor. Hal böyle olunca dolar kurunda da farklılılar oluşuyor. Bunun yanında döviz bürolarına yüksek fiyattan dolar satın baskısı mı var soruları da gündeme geliyor. Dolara talebin düşürülmesi için. Bir TCMB'nin bankalara, “döviz fazlası olanlara doları daha yüksek kurdan satın” talimatı gönderdiği iddialar arasında

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale süreci eleştirdiği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fırtına geldiğini öne sürdü. Ümit Özlale'nin paylaşımı şöyle

"Kur piyasasında kusursuz fırtınanın geldiğini nasıl anlarsınız? Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marja bakarak! Geçen hafta %1’lerde olan marj şimdi %2.5-3’lere doğru gidiyor. Neden peki? Mucize diye sunulan KKM’nin Mayıs’ta geri dönüşü kabaca 30 milyar USD! Parasını alıp çıkacak olanların %40 civarında olduğunu varsayarsak Mayıs ayında 10-12 milyar USD gibi bir kaynak ihtiyacı olacak. Bu kaynağı TCMB’nin sağlamayacağını biliyoruz zira bir süredir piyasaya döviz vermediği gibi spot piyasadan döviz toplanmasını engellemek için TL likiditeyi de sıkıştırıyor. Piyasayı elindeki bonoları satıp kendi likidite ihtiyacını karşılamaya zorluyor. Kapalıçarşı’da kalan tüm fazla dövizi TCMB’nin topladığını da biliyoruz. Orada da ciddi bir açık oluşmuş durumda. Hatta Kapalıçarşı’da oluşan fiyat değişimi yüzünden bazı bankalar oraya işlemi kapatmış durumda. Hal böyle olunca da spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marj da büyüyor. Bu hayra alamet değil. Ekonomi yönetimindeki cehaletin sonucu eşi benzeri görülmemiş bir krizle sonuçlanabilir.