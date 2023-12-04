Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı

Irak İslami Direnişi, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlediğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 1 Aralık’ta yeniden başlamasının ardından Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üsler yeniden hedef alınmaya başlandı. İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Erbil kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, “Düşmanın Gazze’deki halkımıza yaptığı cinayetlere karşılık olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Harap el-Ceyir bölgesinde yer alan işgalci ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi” ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direnişi’ne yakın olan Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise, söz konusu üsse 7 roketin düştüğünü öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimdeki Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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