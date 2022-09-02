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Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerimiz son yolculuğunda uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:04
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:09
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Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerimiz Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz son yolculuğunda uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerimiz son yolculuğunda uğurlandı
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Ailesinin yaşadığı Tarsus ilçesine bağlı Hacı Hamzalı Mahallesindeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Şehit Ömer Kara İlkokulu bahçesine getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu okulun bahçesine getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Ayfer ile babası Bülent Meteöz’ü yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Okul bahçesinde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazını Mersin Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Şehidin naaşı bir süre omuzda taşındıktan sonra toprağa verilmek üzere Hacı Hamzalı Mezarlığına götürüldü.

Okan Meteöz’ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi.

 

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Deli İbrahim
2.09.2022 16:09
Bu şehitlerimizin karşılığında ülkemizin bir kazanımı var mıdır. Suriyeli mülteciler ve uyuz konakları AVM ve parklarda selfi çekerek abazalik yaparken bizim askerimiz hangi amaç için şehit oluyor?  
 
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