9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sizi unutanın kalbi kurusun. Tam yedi yıl önce ABD'nin ''kara gücüm'' dediği, halk düşmanı, bebek katili PKK 14 polisimi

Sizi unutanın kalbi kurusun. Tam yedi yıl önce ABD'nin ''kara gücüm'' dediği, halk düşmanı, bebek katili PKK 14 polisimizi şehit etti

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polis şehit düşmüştü.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:50
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:40
Takip Et

7 yıl önce Iğdır'da 13 polis şehit olmuştu. Sizi unutanın kalbi kurusun

Sizi unutanın kalbi kurusun. Tam yedi yıl önce ABD'nin ''kara gücüm'' dediği, halk düşmanı, bebek katili PKK 14 polisimizi şehit etti
+
Aa
-

Gazeteci Derya Derviş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Eylül 2015 tarihinde ABD'nin "kara gücüm" dediği halk düşmanı, bebek katili PKK tarafından şehit edilen 13 şehidimizi andı. 

Derviş yaptığı paylaşımda "8 Eylül 2015 tarihinde, Iğdır, Hasanhan Köyü yakınlarında, alçak ABD'nin kara gücüm dediği terör örgütü PKK'lı hainlerin yola önceden döşedikleri yaklaşık bir ton bombayı patlatmasıyla şehit olan VATAN EVLADI KAHRAMAN POLİSLERİMİZ saygı ve minnet ile anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

IĞDIR'DA ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

İHA - Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis, saldırının gerçekleştiği alanda dualarla anıldı.

Saldırının 7'incı yıl dönümünde şehit polisler için saldırının gerçekleştiği alanda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından olayın gerçekleştiği alana karanfil bırakıldı, şehitlerin hayrına helva dağıtıldı.

Törende bir konuşma yapan Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, “Kahraman şehitlerimizi anarken baş tacı edilecek olan ailelerine buradan Ağrı Dağı’nın eteklerinden selam ve hürmetlerimizi gönderiyorum” dedi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içte ve dışta her zaman hainlere karşı mücadele verildiğini söyleyerek, “Bu toprakların üstünde ayağımızı bastığımız bu topraklar oldukça, başımızın üstünde bu devlet olduğu sürece Allah olduğu süre içerisinde bu bayrağı burada lekelemek isteyen bize zarar vermek isteyen, bizi birbirimizden ayırmak isteyen bize hain tuzak kuran bizi bize düşman kılmaya çalışan bütün şer odaklarına Türk devleti bin yıldır Anadolu coğrafyasında eliyle diliyle gereğini her zaman yapmıştır. İçerde dışarıda hainlere karşı her zaman mücadele verilmiştir. Bize bu gücü veren başta Cumhurbaşkanımıza saygıdeğer bakanımıza bizimle beraber yürüyen bütün güvenlik güçlerimize bize duaları ile yardım eden bütün Iğdır halkına, Türk milletine sonsuz saygı duyuyorum” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
9.09.2022 16:41
Nur içinde yatın şehitlerimiz , Vatan size minnettar.  
 
vatandaş
9.09.2022 16:40
işte o pkk bunları ve daha bir çok insanlarımızın katili olduğu bilinirken akp çözüm süreci diye bir girişimde bulundu ne buldu sonra başta yapması gerekeni şimdi yapar görünüyor ne iş..  
 
ÜLKÜCÜ
9.09.2022 16:38
ÇIKMIŞLAR TİMSAH GÖZYAŞI DÖKÜYORLA ONLARA BAKANLIK VERİLECEĞİ AÇIKLANMADI MI  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
2
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
3
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
4
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
5
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
6
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
7
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿Mersin'de orman yangını
﻿Mersin'de orman yangını
﻿Mersin'de orman yangını
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.