Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 15 hedefin imha edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023 saat 19.30’da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

msb-aciklama-ic.webp

İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması: TSK göreve hazır
Suriye'deki hainler böyle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı
Millî Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı'nda sürpriz zirve
Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Helal olsun bu gençlere. Suya atlayıp bakın neyi topladılar Gündem
Helal olsun bu gençlere. Suya atlayıp bakın neyi topladılar
Fenerbahçe'den sert açıklama: Ahlaksızlık diz boyu Spor
Fenerbahçe'den sert açıklama: Ahlaksızlık diz boyu
Yine KYK yurdu yine asansörde kalan öğrenciler Video
Yine KYK yurdu yine asansörde kalan öğrenciler
İsrail malı ‘kola’ tartışması başka bir boyuta taşındı ‘Popülizm tiyatrosunu bırakın’ Gündem
İsrail malı ‘kola’ tartışması başka bir boyuta taşındı ‘Popülizm tiyatrosunu bırakın’
Erman Toroğlu'dan dev maç sonrası bomba sözler: Bu ne rezalet Spor
Erman Toroğlu'dan dev maç sonrası bomba sözler: Bu ne rezalet
Yine KYK yine asansör skandalı. 3 öğrenci asansörde mahsur kaldı Yaşam
Yine KYK yine asansör skandalı. 3 öğrenci asansörde mahsur kaldı
Harry Kane ilk derbisinde şov yaptı. Bayern Münih Dortmund'a fark attı Spor
Harry Kane ilk derbisinde şov yaptı. Bayern Münih Dortmund'a fark attı