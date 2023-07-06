Irak'ta nehirdeki su seviyesinin düşmesiyle babinlerce balık telef oldu

Irak’ın güneyindeki Meysan vilayetinin kırsalındaki nehirde su seviyesinin azalması sonucu, "oksijensiz kalan" binlerce balık telef oldu.

Irak'ta nehirdeki su seviyesinin düşmesiyle babinlerce balık telef oldu

Yöre halkının gelir kaynağını oluşturan balıkçılıkta, bölgede hava sıcaklığının artması ve su seviyesinin düşmesiyle toplu balık ölümleri yaşandı.

Meysan’daki El-İz Nehri’ndeki akan su seviyesinin azalması nedeniyle balık telef olunca, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Irak hükümeti, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

"SORUNA ÇÖZÜM BULUNSUN"

Meysanlı balıkçı Tair Halaf, AA muhabirine bölgede yaşanan sorunları anlattı.

"Son günlerde ciddi balık kayıplarımız var. Balıkçılık ve hayvancılık buradaki insanların gelir kaynağıdır. Balıkların tamamı öldü." diyen Halaf, su seviyesinin azalması, suyun aşırı tuzlu olması ve oksijen yetersizliğinden dolayı balıkların telef olduğunu ifade etti.

Bölgede yeterli suyun bulunduğunu ancak bunun paylaşımının doğru yapılmadığını savunan Halaf, yaşanan soruna çözüm bulunması için kent valisi ve merkezi hükümete çağrı yaptı.

Balıkçı Seccad Bidvi de su seviyesinin azalması sonucu balıkların oksijensiz kaldığını ve "patlayarak öldüğünü" söyledi.

"Gelir kaynağımız balıklardı." diyen Bidvi, soruna çözüm bulunması için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrıda bulundu.

Irak'tın Babil vilayetinde 2018 yılında benzer bir durum yaşanmış binlerce balık telef olmuştu.

(AA)

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