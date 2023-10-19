Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine karşı 3 İHA saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’taki ABD ve koalisyon güçleri yakınlarına son 24 saat içinde 3 insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldığını ve bir saldırıda koalisyon güçlerinin hafif yaralandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine karşı 3 İHA saldırısı

CENTCOM’un internet sitesinde Irak’ta gerçekleşen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD ordusunun son 24 saat içinde Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin yakınlarındaki üç İHA'ya karşı savunma yaptığı" belirtildi.

Batı Irak'ta ABD kuvvetlerinin bir İHA’yı imha ettiği aktarılan açıklamada, ikinci İHA’ya hasar verildiği ancak "koalisyon güçlerinin hafif yaralanmasıyla sonuçlandığı" kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, Kuzey Irak'ta, ABD güçlerinin bir İHA’yı imha ettiği ve bunun herhangi bir yaralanma veya hasarla sonuçlanmadığı ifade edildi.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü bulunuyor.

Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusundaki Harir kasabasında ise ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait bir üs bulunuyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Harir kasabasındaki boş bir alana öğleden sonra saat 12.18’de bomba yüklü bir İHA'nın düştüğünü bildirmişti.

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