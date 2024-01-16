İran ABD Başkonsolosluğu'nu vurdu. Şimdi ne olacak?

Yerel medyalardan gelen haberlere göre, Irak’ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi. Kentin birçok bölgesinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: SALDIRIYI BİZ DÜZENLEDİK

Saldırıyı üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu ise "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" duyurdu.

Açıklamada "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak." denildi.

ABD BAŞKONSOLOSLUĞU DA VURULDU

İran'dan yapılan açıklamalarda vurulan noktaların arasında ABD Erbil Konsolosluğu olduğu da vurgulandı. Vurulan hedeflerin yalnızca bunlarla sınırlı kalmadığı Suriye'de çeşitli DEAŞ hedefleri ve Mossad merkezleri olduğu belirtildi.

İRAN VURDUM DİYOR ABD YALANLIYOR. ŞİMDİ NE OLACAK?

İran, ABD Başkonsolosluğunu vurduğunu söylüyor ama ABD tarafının ise herhangi bir üssünün vurulmadığını belirtiyor.

İran’ın ABD’ye karşı böyle bir hamlede bulunması Türkiye’nin hemen yanı başında büyük bir savaş çıkabilir anlamına geliyor. Dünya bu hamleyle savaş eşine gelebilir.

Öte yandan ABD'nin Irak ve Suriye'deki üsleri daha önce de birçok kez saldırıya maruz kalmıştı.

23 Aralık 2023'te gerçekleşen saldırılarda Erbil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.