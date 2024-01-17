İran’dan Pakistan’a hava saldırısı. Orta Doğu'da sular ısınıyor

İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli gruba saldırı düzenledi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News’in aktardığına göre saldırıda Ceyşu'l Adl’ye ait 2 karargah hedef alındı.

Karargahlar, füzeler ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile imha edildi.

İran, son olarak Irak’ın Erbil kentine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ABD Başkonsolosluğu ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsler de hedef alınmıştı.

PAKİSTAN: 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca İran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı da belirtildi.

CEYŞU'L ADL

Ceyşu'l Adl, son yıllarda İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde faaliyet gösteriyor.

Bölgedeki Sünni ve Beluç halkın haklarını savunduğunu iddia eden Ceyşu'l Adl, İran tarafından ‘terör örgütü’ olarak kabul ediliyor.

Örgüt, son olarak geçtiğimiz ay Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna saldırı düzenlemiş ve 11 güvenlik görevlisini öldürmüştü.