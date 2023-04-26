İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu

İran mahkemesi, IŞİD’in 2017’de Tahran’a düzenlediği saldırı nedeniyle ABD’yi 313 milyon dolar tazminata mahkum etti.

İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu

AA

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, terör örgütü IŞİD’in 2017'de İran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından ABD hükümeti ve yetkilileri aleyhinde Tahran Hukuk Mahkemesinde açılan davada karar açıklandı.

ABD hükümeti, eski başkanlardan Obama ve Bush ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), eski CENTCOM Komutanı Tommy Franks, Hazine Bakanlığı, Lockheed Martin ve American Airways Group aleyhinde açılan davada ABD'li yetkililer, "terör örgütü DEAŞ'ın da aralarında bulunduğu terör gruplarının örgütlenmesinde ve yönetilmesinde asli role sahip olmakla" suçlandı.

Mahkeme, ABD hükümeti ile bu ülkenin kurum ve yetkililerini, terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenmek üzere 9 milyon 950 bin dolar maddi, 104 milyon dolar manevi ve 199 milyon dolar da cezai tazminata mahkum etti.

İran'da 7 Haziran 2017'de Meclise ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü saldırıyı üstlenmişti.

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