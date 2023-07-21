ABD İran’a karşı düğmeye bastı. Savaş gemisi gönderiyor

İran'ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri ele geçirme girişimlerinin ardından ABD, güvenliği artırmak için Orta Doğu'ya ek savaş gemileri ve binlerce denizci gönderiyor.

ABD'li yetkililere göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Bataan amfibi hazırlık grubu ve 26. Deniz Sefer Birimi'nin Körfez bölgesine konuşlandırılmasını onayladı. Hazırlık grubunun, bir amfibi saldırı gemisi olan Bataan da dahil olmak üzere üç gemiden oluştuğu, bir sefer biriminin de genellikle yaklaşık 2.500 deniz piyadesinden oluştuğu açıklandı.

ABD Merkez Komutanlığı yaptığı duyuruda, konuşlandırmanın "bölgede daha fazla esneklik" sağlayacağını söyledi. Duyuruda gemilerin adı verilmedi, ancak ABD'li yetkililer, asker hareketlerini tartışmak için anonimlik koşuluyla konuşlandırmaya dahil olan birimleri ayrıntılı olarak açıkladı.

Konuşlandırma, son haftalarda bir muhrip olan USS Thomas Hudner ile bir dizi F-35 ve F-16 savaş uçağının bölgeye gönderilmesi kararlarının hemen ardından gelirken, İran'ın faaliyetlerine yanıt olarak birkaç haftadır bölgede A-10 saldırı uçaklarının bulunduğu da açıklandı.

İran, bu ayın başlarında Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerine el koymaya çalışmış ve bunlardan birine ateş açmıştı. Savaş uçakları, İran'ı caydırmak için deniz yolunda hareket eden ticari gemilere hava koruması sağlamayı ve ordunun bölgedeki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.