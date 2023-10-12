İran Cumhurbaşkanı: İsrail insanlık suçu işliyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, yeni öğrenim yılının başlaması dolayısıyla Şiraz Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti.

Konuşmasında İsrail'in saldırılarına değinen Reisi, "Siyonist rejimin Gazze'de yaptıkları insanlığa karşı işlenmiş bir suç örneğidir." dedi.

İsrail güçlerinin kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin acımasızca bir savaş yürüttüğünü dile getiren Reisi, bu suçları işleyenleri uluslararası hukuka rağmen destekleyenlerin ve ABD'nin hesap vermesi gerektiğini kaydetti.