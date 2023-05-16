İran Milli Takımı'na Türk hoca

İran Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, Hakan Demir oldu.

İran Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki başantrenörün, 2023 FIBA Dünya Kupası ile Asya Oyunları'nda milli takımı çalıştıracağı belirtildi.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman'ın yardımcılığını üstlenen Hakan Demir, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırıyor.

İsviçre'nin Herens Basket ile Romanya'nın Dinamo Bükreş takımlarını çalıştırarak daha önce yurt dışı deneyimi yaşayan Hakan Demir, Beşiktaş, TOFAŞ, Banvit, Trabzonspor ve Pınar Karşıyaka gibi Türk takımlarının da başantrenörlüğünü üstlenmişti. (AA)

