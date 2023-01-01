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İran'da ünlü futbolcular gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup futbolcunun alkollü içeceklerin tüketildiği gece partisinde gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:26
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İran polisinden futbolcuların evine baskın

İran'da ünlü futbolcular gözaltına alındı
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, ülkenin önde gelen futbol takımlarından birinin bazı oyuncuları Tahran'ın Demavend ilçesindeki bir evde gece partisine katıldı.

Komşuların şikayeti üzerine eve gelen İran polisi, alkollü içki kullandığı tespit edilen futbolcuları gözaltına aldı.

Tasnim'in haberinde gözaltına alınan futbolcuların kimlikleri, sayısı ve hangi takımın sporcuları olduğuna dair bilgi verilmedi.

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