İran: Ukrayna, "İran İHA'ları" iddialarına ilişkin delil sunamadı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyarette bulunduğu Japonya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdullahiyan, "Biz, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kullanılması için herhangi bir tarafa İHA vermedik. Geçen yıl Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan bu konuda ellerinde bir delil ve belge varsa bizim askeri makamlarımıza sunmasını istedim." dedi.

İranlı ve Ukraynalı askeri yetkililerin Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını ancak Ukrayna tarafının görüşmeye gelmediğini söyleyen Abdullahiyan, bu gelişmenin ardından telefonla görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına "Kiev yönetiminin elinde iddialarını ispat edecek bir delilin bulunmadığı konusunda emin olduğunu" söylediğini aktardı.

Abdullahiyan, "Yine Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla, Ukraynalı ve İranlı komutanların Umman'da bir araya gelmeleri konusunda anlaştık. Ama bu toplantıda da Ukraynalı yetkililer (İran İHA'larıyla ilgili) kabul edilebilir bir delil sunamadılar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafının elindeki belgeleri yeniden gözden geçirmesi ve konuyu İran tarafıyla bir başka görüşmede ele alması konusunda bir kez daha mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, birçok kez bu toplantının gerçekleşmesi için konuyu takip ettiklerini ancak Ukrayna tarafının bu görüşmelerin yeni turunda henüz yer almadığını kaydetti.

ABD ve Ukrayna başta olmak üzere Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek veren Batı ülkeleri, İran'ı Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) göndermekle suçluyor. İran yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın başlamasından aylar önce sınırlı sayıda insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini söylemişti. Abdullahiyan, bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları araştırmaya hazır olduklarını belirtmişti.