İran’da tutuklu olan Nobel Barış Ödüllü Mohammad’i, başörtüsü takmayı reddettiği için hastaneye sevk edilmedi

BBC Türkçe’nin haberine göre, İran’ın Evin Cezaevi’nde tutuklu olan Narges Mohammadi’nin (51), kalp sorunu nedeniyle hastaneye nakledilmesi gerektiği açıklandı.

Ailesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Mohammadi’nin ailesi, “Cezaevi yönetimi, tutukluların hastaneye sevk edilmesi için başörtüsü takmalarının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Hayati riskinin olduğu belirtilen açıklamaya Tahran yetkililerden henüz bir yanıt gelmiş değil.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ailesi, cezaevi yönetiminin başörtüsü olmadan revire gitmesine bile izin vermemesinin ardından cezaevine giden bir sağlık ekibinin ekokardiyogram yaptığını, bunun sonucunda iki damarının ciddi ölçüde tıkalı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mohammadi’nin acilen anjiyo olması gerektiğini belirten ailesi, “Zorla başörtüsü giydirmeye çalışmalarına karşı çıkıyor. İki gündür cezaevinde bir grup kadın, onun hastaneye götürülmesi için aralıksız protesto yapıyor” dedi.

İnsan hakları örgütü Front Line Defenders’a göre Mohammadi birden fazla suçtan 12 yıl hüküm giymiş durumda.

Mahsa Amini’nin (22) baş örtüsü giymediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği Eylül 2022 tarihinden sonra başlayan protestolar esansında Mohammadi bir daha hiçbir koşul altında başörtüsü takmayacağını açıklamıştı.

İran’da 1979’daki İslam Devrimi’nden kısa bir süre sonra tüm ülkede kadınların başlarını örtmesi zorunlu hale gelmişti.