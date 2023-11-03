İran’da tutuklu olan Nobel Barış Ödüllü Mohammad’i, başörtüsü takmayı reddettiği için hastaneye sevk edilmedi

İran’da Nobel ödüllü tutuklu Narges Mohammadi’nin, başörtüsü giymeyi reddettiği için hastaneye sevkine izin verilmediği açıklandı.

İran’da tutuklu olan Nobel Barış Ödüllü Mohammad’i, başörtüsü takmayı reddettiği için hastaneye sevk edilmedi

af7e9670-79e3-11ee-a503-4588075e3427-001.jpg

BBC Türkçe’nin haberine göre, İran’ın Evin Cezaevi’nde tutuklu olan Narges Mohammadi’nin (51), kalp sorunu nedeniyle hastaneye nakledilmesi gerektiği açıklandı.

Ailesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Mohammadi’nin ailesi, “Cezaevi yönetimi, tutukluların hastaneye sevk edilmesi için başörtüsü takmalarının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Hayati riskinin olduğu belirtilen açıklamaya Tahran yetkililerden henüz bir yanıt gelmiş değil.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ailesi, cezaevi yönetiminin başörtüsü olmadan revire gitmesine bile izin vermemesinin ardından cezaevine giden bir sağlık ekibinin ekokardiyogram yaptığını, bunun sonucunda iki damarının ciddi ölçüde tıkalı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mohammadi’nin acilen anjiyo olması gerektiğini belirten ailesi, “Zorla başörtüsü giydirmeye çalışmalarına karşı çıkıyor. İki gündür cezaevinde bir grup kadın, onun hastaneye götürülmesi için aralıksız protesto yapıyor” dedi.

İnsan hakları örgütü Front Line Defenders’a göre Mohammadi birden fazla suçtan 12 yıl hüküm giymiş durumda.

Mahsa Amini’nin (22) baş örtüsü giymediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği Eylül 2022 tarihinden sonra başlayan protestolar esansında Mohammadi bir daha hiçbir koşul altında başörtüsü takmayacağını açıklamıştı.

İran’da 1979’daki İslam Devrimi’nden kısa bir süre sonra tüm ülkede kadınların başlarını örtmesi zorunlu hale gelmişti.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor Gündem
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir?
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler Gündem
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj Magazin
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı