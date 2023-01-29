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İran'daki depremde 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 03:09
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İran'daki depremde 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı

İran'daki depremde 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar en büyüğü 3,6 olmak üzere en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi.

BİNALARDA KISMEN YIKILDI, 3 ÖLÜ VE 122 YARALI VAR

İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.

DEPREM VAN VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Van ve çewvre illerde de hissedildi. Kentte kısa süreli endişeye neden olurken, hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi. (AA)

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Vatandaş
29.01.2023 03:36
Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlere  
 
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