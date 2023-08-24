İran'dan BRICS üyeliği için 'tarihi gelişme' açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, ülkesinin BRICS'e üye olmasının "tarihi bir gelişme" olduğunu söyledi.

İran'dan BRICS üyeliği için 'tarihi gelişme' açıklaması

Cemşidi, ülkesinin BRICS üyeliğine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "İran BRICS üyesi oldu. Dünyanın yeni ekonomi grubuna kalıcı üyelik, İran'ın dış politikası açısından tarihi bir gelişme ve stratejik bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

BRICS, 6 YENİ ÜLKEYİ ÜYELİĞE DAVET ETTİ

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

BRICS ülkeleri, zirve kapsamında bugün, topluluğa yeni üye alımları konusunda anlaşmaya varmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu kapsamda Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıklamıştı.

Ramaphosa, topluluğa davet edilen ülkelerin tam üyeliklerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde alınan bu kararla BRICS'e üye ülke sayısı, yeni yıl itibarıyla 11'e yükselecek.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.

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