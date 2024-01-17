ABD, Kızıldeniz'de İran teknesini batırdı. Husilere silah taşıyordu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilere silah taşıyan bir tekneye 11 Ocak’ta düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada söz konusu teknede, İran’dan Husilere gönderilen gelişmiş silahların yer aldığı kaydedildi.

Somali yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan operasyonda İran yapımı seyir füzesi ve balistik füze bileşenlerinin ele geçirildiği belirtildi.

Teknede, Husilerin hava savunma sistemleri, orta menzilli balistik füzeleri ve gemisavar seyir füzeleri için çeşitli bileşenlerin de bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada teknedeki silahların, İran tarafından sağlanan ele geçirilmiş ilk konvansiyonel silahlar olduğuna dikkat çekildi.

Aynı silahların Husiler tarafından Kızıldeniz’deki saldırılarda kullanıldığına da işaret edildi.

Öte yandan açıklamada teknenin operasyon sonrasında batırıldığı da kaydedildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana süren saldırıları sona erene kadar bu ülkeye giden tüm gemileri hedef alacaklarını duyurmuştu.

Husilerin, Kızıldeniz'deki faaliyetleri nedeniyle bölgedeki bazı nakliye rotalarında operasyonlar durdurulmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise ABD ve İngiltere, Yemen’deki bazı Husi noktalarına havadan ve denizden saldırı başlatmıştı.