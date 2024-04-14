İran’dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık

Kaynak: AA
İran’dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü açıkladı.

Abdullahiyan, paylaşımında, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.

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