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Son dakika... İran İsrail'e balistik saldırı başlattı
Son dakika... İran İsrail'e balistik saldırı başlattı
14 Nisan 2024 / 01:01
Kaynak: AA
İran'da devlete ait haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran'ın İsrail'e karşı ilk dalga balistik füze saldırısını başlattığını söyledi
Ayrıntılar geliyor...
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