İran'dan vize atağı. Bakın hangi ülkelere vizeyi kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İran'dan vize atağı. Bakın hangi ülkelere vizeyi kaldırdı
İran'dan turizmi canlandırmak için vize atağı geldi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre 28 ülkeye vize kaldırıldı.

İran turizmi canlandırmaya çalışıyor. Onun için de vizelerde yumuşamaya gitti. Hatta bu atağı daha da ileri götürerek, bazı ülke vatandaşları için vizeyi kaldırdı. Turizm için "Yeter ki gelin" dedi.

Açıklama, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yapıldı. Ajans da hemen bu durumu aboneleriyle paylaştı. Habere göre, İran dıişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli yaptığı açıklamada bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler içni tek taraflı vize muafiyeti uygulamasına dair yönetmelik ilgili devletlere bildirildiğini kaydetti. Böylece 28 ülkeye turizm amaçlı tek taraflı vize muafiyeti uygulamaya konuldu. Böylece, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Katar,Bahreyn,Özbekistan, Tanzanya,Tunus, Endonezya, Japonya, Brezilya, Singapur, Sırbistan, Bosna Hersek, Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye vize kaldırılmış oldu.İran Türkler'e de 90 güne kadar vize muafiyeti uyguluyor.

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