Çalınan bisikletinin peşine düştü bir TIR dolusu çalıntı malı ortaya çıkardı

Kaynak: DHA
Çalınan bisikletinin peşine düştü bir TIR dolusu çalıntı malı ortaya çıkardı
Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı Mishel Lazerenko, çalınan bisikletini iz sürerek bulduğu sırada, polislerle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda bir TIR dolusu çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Mishel Lazerenko, yaklaşık bir ay önce evine döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını fark ederek polis merkezine başvurdu.

Bisikletini bulmak için internetten ikinci el satış sitelerini araştırmaya başlayan Lazerenko, 'Damla' takma adıyla bir siteye kaydoldu ve benzer bisikletleri incelemeye başladı.

Bir satıcı ile iletişime geçen ve beğendiği bir bisiklet için pazarlık yapan Lazerenko, konum ve adres bilgisi aldıktan sonra polislerle birlikte adrese gitti. Burada yapılan incelemede Lazerenko'nun bisikleti ve yanı sıra TIR içinde çok sayıda çalıntı bisiklet bulundu.

Bisikleti çalındıktan sonra hemen araştırmaya başladığını dile getiren Mishel Lazerenko, "Bisikletim benim için çok değerliydi. Çok endişeliydim, belki cevap vermezler, diye. Başka birine satarlar, diye endişelendim. Pazarlık da yaptım. 6 bin TL fiyat verdiler ve pazarlıkla fiyatı 5 bin TL'ye düşürdüm. Ben de tamam dedikten sonra bakabilir miyim, diye sordum. Onlar da tamam şu saatte, şurada olursanız bisikleti görebilirsiniz, dediler. Konuma polislerle gittim ve bisikletimi aldım" diye konuştu.

Siteye kayıt esnasında ‘Damla’ takma ismi kullandığını söyleyen Lazerenko, "Yabancı isim koysaydım cevap alamayabilirdim. Damla Hanım, diye isim koydum ve bisikletimi başarılı bir şekilde buldum. En çok şaşırdığım şeylerden biri de bisikletimin bulunduğu yerde TIR'ın içinde çok sayıda bisikletin bulunması oldu. Dedektif gibi iz sürerek, polislerin yardımıyla bisikletimin bulunmasına çok mutlu oldum" dedi.

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