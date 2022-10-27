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İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:10
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İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi

İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi
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Fars eyaleti valisi güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İsmail Mehbipur, Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mehbipur yaptığı açıklamada, “Şah Çerağ türbesinde meydana gelen terör saldırısı ve bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumartesi günü Şah Çerağ türbesinde defnedilecek” dedi.

Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu. (İHA)

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