İran'da kanlı terör saldırısı. Teröristin görüntüsü ortaya çıktı

Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Muhibipur, yerel saatle 17.45'te silahlı kişi ya da kişilerin Şah Çerağ Türbesi'nin dışından ateş etmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını kaydetti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar araç ile geldikleri Şah Çerağ Türbesi'ne girerek, içeride bulunanlara ateş etti.

"TERÖRİSTLER İRANLI DEĞİL"

İran’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen yarı resmi Noor News haber sitesi, 'terör saldırısı' gerçekleştiren militanların İran uyruklu olmadığını aktardı. İran devlet medyasında yer alan habere göre, Sünni İslamcı gruplara atıfta bulunularak, saldırının 'tekfiri-Vahabi' saldırganlar tarafından yapıldığı iddia edildi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tasnim Haber Ajansı, İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ türbesine gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntülerini paylaştı.