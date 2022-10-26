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  • Flaş. İran'da terör saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Flaş. İran'da terör saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. 

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:55
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Flaş. İran'da terör saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Flaş. İran'da terör saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2’sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı. Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

İran basını saldırganların, radikal teröristler olduğunu belirtti.

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