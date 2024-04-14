İran’ın saldırısında ‘Demir Kubbe’ böyle çalıştı. Bazı füzeler İsrail’e düştü

İsrail ile İran arasından 1 Nisan’dan bu yana süren gerilim dün gece doruk noktasına ulaştı. İran, İsrail’e drone ve füzelerle saldırdı. İsrail, ABD’nin de desteği ile saldırılarını püskürttüklerini açıkladı. İsrail, saldırının yüzde 99’unu püskürttüklerini duyurdu.

İran’dan yapılan açıklamada ise İsrail’in karşılık vermesi durumunda daha ağır saldıracakları belirtildi. ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada İsrail’e kendilerini savunmaları konusunda tam destek verdiklerini söyledi. Beyaz Saray kaynakları ise ABD’nin İran ile İsrail arasında bir savaş istenmediğini kaydetti.

DEMİR KUBBE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İran’ın saldırısı sırasında İsrail’in ‘Demir Kubbe’ olarak bilinen füze savunma sistemi harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Demir Kubbe’nin İran füzelerini etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

BAZI FÜZELERİ YAKALAYAMADI

Öte yandan Demir Kubbe’nin bazı füzeleri yakalayamadığı ve füzelerinİsrail’in Nevatim bölgesine düştüğü anlar da sosyal medyada paylaşıldı.