İran'ın İsrail'e ne zaman saldıracağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İran'ın İsrail'e ne zaman saldıracağını açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde, İran’ın İsrail’e karşı yapması beklenen misilleme saldırısına ilişkin olarak, “Elimizde saldırının hiç uyarı olmadan ve kesinlikle önümüzdeki günlerde düzenlenebileceğine dair bilgiler var. Buna hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Kirby, Gazze’deki ateşkes görüşmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İnsani yardımın akışını kolaylaştıracak ve Hamas’ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde daha yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Doha’daki görüşmelerin “umut verici bir başlangıç” olduğunu ifade eden Kirby, “Anlaşmanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, bugün bu görüşmelerden bir anlaşma çıkmasını beklemiyoruz. Görüşmelerin yarın da devam etmesini bekliyorum” dedi.

"İRAN’IN BAZI HAZIRLIKLAR YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

İran’ın İsrail’e karşı yapması beklenen misilleme saldırısına ilişkin olarak Kirby, “Tahran’dan gelen söylemler niyetlerinin ne olduğu konusunda oldukça agresif” dedi. “Elimizde saldırının hiç uyarı olmadan ve kesinlikle önümüzdeki günlerde düzenlenebileceğine dair bilgiler var ve buna hazırlıklı olmalıyız. Burada size İran’ın İsrail’e saldırma konusunda fikrini değiştirdiğini, saldırırlarsa bunun neye benzeyeceğini ve ne zaman gerçekleşeceğini net olarak söyleyemem. İran’ın bazı hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Saldırmayı tercih etmeleri halinde, bunu çok az ya da hiç haber vermeden yapabileceklerine inanıyoruz. İşin bu noktaya gelmesini istemiyoruz” diye konuştu.

"ABBAS’IN AÇIKLAMASINI HENÜZ GÖRMEDİM"

Kirby, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı “Gazze’ye gideceğim” açıklamasıyla ilgili olarak, Abbas’ın bu açıklamasını henüz görmediğini belirtti. Gazze’deki ateşkes sürecinin taraflarının İsrail ve Hamas olduğunu kaydeden Kirby, Abbas’ın olası Gazze ziyaretiyle ilgili bilgilerinin olmadığını ve bunun ateşkes müzakereleriyle bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

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