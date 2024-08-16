Diyanet Vakfı'na şok dava! İki isme 14 yıl hapis cezası isteniyor

Gazeteci Asuman Aranca'nın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin 2019 yılında yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Saygın’ın 2018 yılında Haymana’da vaiz, İlçe Müftü Vekili ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, yardım kampanyalarında toplanan paraları eksik kaydettiği ve bazı yardımları kayda girmeyerek örtülü ödenek oluşturduğu tespit edildi.

67 BİN LİRA KEYFİ KULLANILDI

Saygın’ın, bağış makbuzlarına farklı isim ve miktarlar yazarak kurumu ve bağışçıları aldattığı, yardım paralarını amacı dışında kullandığı ve tutanaklarda tahrifat yaptığı iddia edildi. Bu şekilde yaklaşık 67 bin lira parayı keyfi kullandığı belirtildi.

Aynı dönemde Haymana Müftülük Camii İmam-Hatibi olan ve Türkiye Diyanet Vakfı Haymana Şubesinde görev yapan Burak Günel’in de yardım kampanyalarında toplanan paralardan kesinti yaptığı, bir kısmını kayda girmeyerek şahsi hesabına havale ettirdiği belirlendi. Günel’in, yardım kampanyalarına ait dosyaları kaybettiği, belgelerde tahrifat yaptığı ve tutanak listelerine başkaları adına imza attığı tespit edildi. Kesinti yaptığı paraları keyfi olarak kullandığı ve yaklaşık 40 bin liralık bir örtülü ödenek oluşturduğu belirtildi.

14 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Saygın, ifadesinde, harcamalarda sehven kusurunun olabileceğini ve olayların iyi niyetinden kaynaklandığını söyledi. Günel ise zimmetine para geçirmediğini ve iddia edilen paraların makbuzlarının dosyada mevcut olduğunu belirtti.

Harcamaların tamamının dönemin Haymana Müftüsünün bilgisi dahilinde olduğunu kaydeden Günel, zimmetine para geçirdiği iddiası nedeniyle kardeşine kredi çektirerek vakfa para yatırdığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

İddianamede, Günel ve Saygın’ın örtülü ödenek oluşturarak keyfi kullandıkları öne sürülen paraları vakıf hesabına geri yatırdıkları belirtildi. Sahte olduğu öne sürülen bağış dekontlarının incelendiği ve dekontlardaki imzaların Saygın ve Günel’e ait olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı. Şüphelilerin, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet suçlarını işledikleri belirtilerek, her iki ismin de 14 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.