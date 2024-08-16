Şanslı AKP’li kim çıktı… 881 milyon yol ihalesi kazandı

Nurşah İnşaat, 2017 yılından bu yana yaklaşık 2 milyar TL değerinde kamu ihalesi aldı. Şirket, Midyat Çevre Yolu yapım ihalesini 881 milyon TL bedelle kazandı. Ayrıca, 3 Mayıs 2024’te Çorum Sungurlu ayrımı Alaca yolu ihalesini 260 milyon 51 bin TL’lik sözleşme ile aldı. Yozgat Havalimanı yolu ihalesini ise 323 milyon 950 bin TL’ye kazandı.

Firmanın kurucusu AKP’li Veysi Şahin, halen Mardin Midyat Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Şirketin yönetiminde ise Şahin’in oğlu Sinan Ensar Şahin bulunuyor.

VEYSİ ŞAHİN KİMDİR?

Veysi Şahin, 1957 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Midyat’ta tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Siyasi kariyerine 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi Midyat Gençlik Kolları Teşkilatında görev alarak başladı. 1999 yılında yapılan genel seçimlerde Mardin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde AKP’den Mardin Midyat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Şahin, seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Şahin, iyi derecede Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.